TCDD'den uyarı: 10 gün boyunca raylara yaklaşmayın

İstanbul sınırlarındaki demiryolu hat ve istasyonlarında otla mücadele amaçlı ilaçlama çalışması yapıldığı belirtilerek, vatandaşlardan 10 gün boyunca ilaçlama sahalarına yaklaşmamaları istendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (TCDD) yapılan açıklamada, İstanbul sınırlarındaki raylarda ilaçlama çalışması olduğu ve raylara 10 gün yaklaşılmaması gerektiği söylendi.

Açıklamada ilaçlama çalışmalarının 4 Mayıs'a kadar devam edeceği aktarıldı.

İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle demiryolu hat kesimleri ve istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur."