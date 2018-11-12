TCDD'den Mehmet Cengiz'e kıyak: Bir dev ihale daha

Halka ettiği küfürle gündem olan Mehmet Cengiz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) bir ihalesinde en düşük tekliften 109 milyon TL daha pahalı teklif verdi, ancak ihale yine de Cengiz'e verildi.

17 Aralık operasyonundan sızan kayıtlarda "Milletin a... koyacağız" sözleriyle gündem olan Mehmet Cengiz'e ihale yağmaya devam ediyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın çıktığı bir ihalede en düşük tekliften 109 milyon TL daha pahalı teklif vermesine rağmen ihaleyi kazandı.

Sözcü'den Çiğdem Toker, "Bir dev ihale daha Cengiz'e mi?" başlıklı köşe yazısında, "Bol bol tasarrufun konuşulduğu bütçe takvimi işlerken, gündeme hiç gelmemiş büyük bir ihaleden söz edeceğiz. TCDD'nin 'belli istekliler arasında' yöntemiyle açtığı Diyarbakır-Mazıdağı (Mardin) Demiryolu İltisak Hattı Yapım İşi. İltisak, bağlantı demek; artık hepimizin malumu. Burada, bir fabrikaya/iskeleye bağlanan özel demiryolu anlamında. Diyarbakır-Mazıdağı Demiryolu İltisak hattı neden mi önemli? Cengiz Holding'in Mazıdağı'ndaki entegre gübre tesisi için" ifadelerini kullandı.

"Devletten pek çok teşvik almış 1.1 milyar dolarlık bu yatırım, bölgenin en büyüğü olacak. Cengiz Holding'in Mazıdağı'ndaki entegre gübre tesisi. Uzunluğu 53.8 km, yaklaşık maliyeti 384 milyon 733 bin TL olarak duyuruldu. Eylül sonundaki ihalede en düşük teklif, Ederay-İmaj- Metaleks ortaklığından geldi: 380 milyon 615 bin TL. Bu teklifi 489 milyon 637 milyon TL ile Cengiz İnşaat'ın teklifi izledi. Bir ay süren değerlendirme sonrasında, en düşük teklif geçersiz bulunmuş" diyen Toker, TCDD'nin en düşük tekliften 109 milyon TL daha pahalı teklif veren Cengiz İnşaat'ı geçen hafta sözleşme imzalamaya çağırdığına dikkat çekti.

Toker, "Hangi gerekçelerle en düşük tekliften 109 milyon TL daha pahalı teklifi kabul ettiniz? Kamuoyuna açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.