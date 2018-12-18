TCDD otomatik tren durdurma sistemi alacak

TCDD, 93 adet otomatik tren durdurma sistemi satın almak üzere ihaleye çıkıyor.

TCDD Taşımacılık Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü, 93 adet otomatik tren durdurma sistemi (ATS) ile 5 ZTR bakım ve onarımı hizmeti satın alacak.

Teklifler, TCDD Taşımacılık AŞ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Bürosu'na 27 Aralık saat 14.00'e kadar sunulacak. İhale, aynı yer, tarih ve saatte yapılacak.

"ATS sistemi, trafiğin elektriksel sinyaller aracılığıyla kontrol edildiği yerlerde trenin hızının kontrol edilerek gerekli hallerde makinisti de uyararak trenin durdurulmasını sağlayan güvenlik sistemi" olarak tanımlanıyor.