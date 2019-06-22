TCDD hatalı menfez raporunu es geçmiş

Ankara’da 9 kişinin öldüğü Yüksek Hızlı Tren kazasından önce uyarıları dikkate almayan TCDD’nin, Arifiye’deki hatalı menfez raporunu da görmezden geldiği ortaya çıktı.

İstanbul-Ankara seferinde makinistin dikkati sayesinde kaza yapmaktan kurtulan Yüksek Hızlı Tren (YHT) konusunda skandal bir gelişme yaşandı. Trenin 18 Haziran’da olası kazadan kurtulduğu menfezin, hatalı inşa edildiğinin Ekim 2018’de raporlanarak yetkililere bildirildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet 'ten Cüneyt Muharremoğlu'nun haberine göre, İstanbul-Ankara seferinde Arifiye’deki bir menfezde rayların altı boşalmış ve makinistlerin dikkati olası bir faciayı önlemişti. Ekim 2018’de TCDD Köprü Şefliği tarafından hazırlanan Senelik Umimi Muayene Raporu’na göre söz konusu menfez hatalı inşa edildi. Rapora göre, derenin kot farkının demiryolundan yüksek olduğu, bu yüzden yağış sonrası derenin suyunun yolu kaplayarak rayların altının boşalmasına neden olduğu belirtildi. Eski demiryolu hattının yanına yapılan yeni menfezde hem genişlik, hem kalınlık bakımından hataların olduğuna da yer verildi. Raporda, H1’deki (eski yol) menfezin 3x2 metre, yani altı metre açıklığında olduğu vurgulanarak şöyle deniliyor: “Mevcut imalatın karşısına 2x2 metre prekast imalat ile geçiş yapılmıştır. Yeni hatta dubeşe (menfez genişliği) yetersiz. 2012 yılından sonra imal edilen menfezlerin duvar et kalınlıkları 35 santimetrenin altında olmaması gerekirken, yeni hattaki prekast menfezlerin tamamı 35 santimetrenin altında imal edilmiştir.”

Raporda dikkati çeken başka bir ayrıntı ise hatta bulunan köprü ve menfezlerin Devlet Su İşleri’nin 500 yıllık debi hesabına uygun olup olmadığı ile ilgili bilgi ve belge bulunmadığının belirtilmesi oldu.