'TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın umre sonrası görevden alınacak'

Son dönemde yaşanan tren kazaları nedeniyle büyük tepki çeken TCDD İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın'ın umre dönüşü görevden alınacağı öğrenildi.

Birbiri ardına yaşanan tren kazalarıyla İstanbul Havalimanı'ndaki gecikmenin faturası Ulaştırma Bakanlığı'ndaki 4 üst düzey bürokrata kesildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, operasyon kapsamında Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak görevlerinden alındı.

TCDD İşletmesi Genel Müdürü olan ve yaşanan tren kazaları sonrası yaptığı açıklamalarla tepki çeken İsa Apaydın'ın umre dönüşü, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt'un ise yarın emekliye ayrılacağı bildirildi.