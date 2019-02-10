TCDD 9 kişinin yaşamını yitirdiği olayda yine makasçıyı suçladı

Ankara’da 9 kişinin öldüğü tren kazasının olduğu hattı seçim için sinyalizayon sistemi olmadan açan TCDD Genel Müdürlüğü, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’a gönderdiği yazıda, yine tutuklu Tren Teşkil Memuru Osman Yıldırım’ı suçladı.

Ankara’da 9 kişinin öldüğü tren kazasının ardından makasçı Osman Yıldırım’ın “Bana elektrikli makas eğitimi verilmedi” demesinden sonra “eğitim verildi, sehven imzalatmayı unuttuk,” diye tutanak tutan TCDD, bu kez de Yıldırım’ı “kendi eğitim eksikliğini bildirmediği” gerekçesiyle suçladı.

TCDD YHT Ankara Gar Müdürlüğü tarafından savcılığa gönderilen bir yazıda, makasçı Yıldırım’ın “İşbaşı ve intibak eğitimi eksik olan personel çalıştırılmayacak” şeklindeki emri okuyup imzaladığı, “eğitim eksikliği konusunda da geri dönüş yapmadığı” savunuldu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, soruşturma kapsamında geçen salı günü şüpheli listesine eklenerek ifadesi alınan YHT Gar Müdürü Talip Ünal imzasıyla savcılığa gönderilen bir yazıda, yine makasçı Osman Yıldırım suçlandı. Savcılıktaki ifadesinde, Yıldırım’a eğitim verildiğine ilişkin sonradan tutulan tutanağa, görevde olmadığı halde imza attığını itiraf eden Gar Müdürü Ünal imzalı yazıda, kazadan 4 gün önce tren trafiklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bazı açıklamalar yer aldı.

Tren trafiklerine ilişkin 7 Aralık tarihli emrin tüm birimlere dağıtıldığı ve ayrıca Whatsapp grubundan da paylaşıldığı belirtilen yazıda, trafikte yapılacak değişiklikler için personele makas kullanımıyla ilgili intibak eğitimi verilmesine gerek olmadığı kaydedildi. Butonla yapılan elektrikli makas tanzimine ilişkin de daha önceden tüm personele eğitim verildiği iddia edilen yazıda ayrıca, buton kullanımının şart olmadığı ve elle makas tanziminin de yapılabileceği ifade edildi.