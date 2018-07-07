TBMM'de yemin töreni: Protesto, el öpme, ihtiras...

TBMM Genel Kurulu'nda bugün 27'nci dönem parlamento yemin töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte tüm yetkileri elinden alınan TBMM'de, içi boşalan bir ritüel daha aradan çıkmış oldu.

TBMM'nin 27'nci dönem yemin töreni bugün gerçekleşti. Milletvekillerinin, Genel Kurul'da sırayla kürsüye çıkarak yemin ettiği tören, protestoların yanı sıra yakınlaşmalara da sahne oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün saat 14.00'te başlayan törende bütün milletvekilleri, daha önce bazı Kürt siyasetçilerin okumayı reddetmesiyle krize dönüşen şu yemin metnini okudu:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim."

'GÜÇLER AYRILIĞI ARAÇLARI YOK'

Dönem açılışında en yaşlı üyenin başkanlık ettiği TBMM'de, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal sağlık sorunlarından ötürü törene katılamadığı için bu yıl ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İyi Partili Durmuş Yılmaz görevi yerine getirdi.

Yılmaz, yaptığı açılış konuşmasında, "Anayasaların varlık nedeni devlet iktidarını sınırlandırmak, yurttaşların hak ve hürriyetlerini güvence altına almaktır. Yirmi yedinci yasama dönemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilmiştir. Güven oyu gibi güçlü kuvvetler ayrılığı araçları yoktur" ifadelerini kullandı.

Bu sırada milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması sebebiyle bazı milletvekillerinin ayakta kaldığı ve komisyon sıralarına oturduğu görüldü.

BAZI CHP'LİLER SOYLU'YA SIRTLARINI DÖNDÜ

Açılış konuşmasının ardından, yemin töreninin başlamasıyla birlikte milletvekilleri teker teker TBMM kürsüsüne çıkarak yemin metnini okudular.

AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili ve Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yemin etmek üzere kürsüye çıktığı sırada bazı CHP'li milletvekilleri kürsüye sırtını dönerek protesto gerçekleştirdi.

CHP'LİLERDEN BERBEROĞLU PROTESTOSU

CHP'liler ikinci defa ve bu defa daha kitlesel bir protestoyu "MİT Tırları" davasından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunan milletvekili Enis Berberoğlu için gerçekleştirdiler.

Yemin etmek üzere kürsüye çıkması için tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun adının okunmasıyla ayağa kalkan CHP'liler uzun süre alkışlarla protesto gerçekleştirdi.

ERDOĞAN GELDİĞİNDE MHP'LİLER AYAĞA KALKMADI

Yemin töreninde gözlerden kaçmayan bir diğer ayrıntıysa MHP'lilerin Erdoğan Genel Kurul salonuna girdiği sırada ayağa kalkmamaları oldu.

Cumhur İttifakı'yla birlikte AKP'yi her konuda destekleyen MHP'lilerin, ittifakın cumhurbaşkanı seçtirdiği Erdoğan içeri girdiği sırada ayağa kalkarak saygı gösterisinde bulunmamaları şaşırttı.

BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU'NU ALKIŞLADI

MHP'nin törende dikkat çeken jestlerinden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yemin etmek üzere kürsüye çıktığı sırada yaşandı.

Seçimlerin ardından MHP'nin "kilit parti" olduğunu iddia eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yemin etmek üzere kürsüye davet edilen Kılıçdaroğlu'nu alkışladığı görüldü.

CHP'liler ise Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladı.

BÜLENT ARINÇ OĞLUNU İZLEMEYE GELDİ

Eski AKP'li bakan Bülent Arınç da AKP'den milletvekili seçilen oğlu Mücahit Arınç'ın yemin törenini izlemek üzere Genel Kurul'daki izleyici locasında yerini aldı. Arınç'ın yanında eşi Münevver Arınç ve oğlu Mücahit Arınç'ın eşi Yeliz Arınç da vardı.

Yeni dönemde vekil seçilmeyen Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekçi, Ömer Çelik gibi AKP'lilerin ise salonda olmadığı gözlemlendi.

İYİ PARTİLİLER BAHÇELİ'NİN GÖNLÜNÜ ALDI

İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, bugün TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Milletvekili Koray Aydın, Meclis'te yemin töreni öncesinde bir araya geldi. Aralarında gerginlik olan iki ismin samimi tokalaşmaları ve sohbetleri dikkat çekti.

SP'LİLER CHP'DEN İSTİFA ETTİ

CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partililer bugün TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni sırasında CHP'den istifa ettiler.

Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, CHP'den istifa ederek TBMM kayıtlarına Saadet Partisi milletvekilleri olarak kaydedilmesinin ardından CHP'nin koltuk sayısı 144'e düştü.

BBC Türkçe'ye konuşan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "İstifa kararımızın herhangi bir problemle ilgisi yok" açıklamasında bulundu.