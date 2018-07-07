TBMM'de temsil edilen siyasi parti sayısı yediye yükseldi

CHP listelerinden seçilen iki milletvekili Saadet Partisi'ne, AKP listelerinden seçilen BBP Genel Başkanı da kendi partisine geçince, beş partili TBMM'de açıldığı gün temsil edilen parti sayısı yediye yükseldi.

CHP listelerinden İstanbul Milletvekili seçilen Cihangir İslam ve Konya Milletvekili seçilen Abdulkadir Karaduman Saadet Partisi’ne geçti.

AKP listelerinden Ankara Milletvekili seçilen Mustafa Destici de BBP’ye geçti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 24 Haziran seçim sonuçlarına göre Meclis’e AKP, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti girmeye hak kazandı. Böylece beş partili bir parlamento oluştu.

Ancak üç milletvekili kayıt yaptırdıktan sonra kendi partilerine geçmek için Meclis’e başvurdu. Başvurunun ardından Meclis’te yedi siyasi parti yer almış oldu.

İyi Parti listesinden Meclis’e giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise İyi Parti milletvekili olarak yemin etti.

TBMM'de dağılım şöyle oldu:

AKP: 293

CHP: 142

HDP: 66

MHP: 49

İyi Parti: 43

Saadet: 2

BBP: 1