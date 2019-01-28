TBMM başkanlığından hâlâ istifa etmeyen Yıldırım: Koltuğa yapışmak benim için söylenebilecek en son şey

AKP'nin İstanbul adayı olmasına rağmen anayasadaki açık hükmü çiğneyerek TBMM başkanlığından istifa etmeyen Binali Yıldırım, 'Koltuğa yapışmak benim için söylenebilecek en son şey' dedi.

TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmemesi tartışmalara yol açan AKP'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, "Başbakanlık makamını sona erdirmek için ne kadar mücadele verdiğimi cümle alem biliyor. Koltuğa yapışmak benim için söylenebilecek en son şey" dedi.

TBMM başkanı ve AKP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçimlere iki ay kala Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuştu. Yıldırım, TBMM Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceğiyle ilgili, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'u yönetmek için sahadayız, vatandaşlarımızın arasındayız. Biz kendimizi anlatacağız, rakiplerimiz de kendilerini anlatacaklar. Kararı millet verecek. Milletin vereceği karar başımızın tacıdır. Tek motivasyonumuz var, halka hizmet. Kararlarımızı hizmetin nasıl ve ne şekilde olacağı belirliyor sadece. Ana muhalefet partimiz siyaset üretmekte zorlanıyor ama spekülasyon üretmekte zorluk çekmiyor. Seçime giderken resmi süreç tamamlanmadan millete zaman kaybettirecek bir tartışmanın öznesi olmak istemem. Vatandaşımızın öyle bir gündemi yok. Koltukların en iyisini gördük ama oralarda da arkamıza yaslanıp oturmadık. Bizim için önemli olan şey hangi koltukta oturduğumuz değil, vatandaşımıza nerede ne kadar hizmet ettiğimizdir. Hayatım boyunca makam mevki peşinde olmadım. Koltuğa yapışmak benim için söylenebilecek en son şey."