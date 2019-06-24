TBMM Başkanı'ndan S-400 değerlendirmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyet Gazetesi yazarı Abdullah Karakuş'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şentop, S-400'e ilişkin 'Türkiye’yi hiç kimse kendisine mahkûm ve mecbur olarak düşünmemelidir' değerlendirmesinde bulundu.

Milliyet Gazetesi yazarı Abdullah Karakuş'un gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 gerilimini değerlendirdi. Şentop, "Türkiye’yi hiç kimse kendisine mahkum ve mecbur olarak düşünemez, göremez" dedi.

Şentop'un röportajda S-400 gerilimini değerlendirdiği ilgili bölüm şu şekilde:

- F-35 ve S-400 tartışmaları var. Mektuplar ve tehditleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye kendi kararlarını kendisi alan bir ülkedir. Dünyada kendi kararını kendisi alabilen ülkelerin sayısı iki elin parmağını geçmez. Dünyada yaşanan sıkıntıların bir sebebi de bu.

Türkiye sadece kendi milletinin menfaatini gözeten yönetim anlayışını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla uyguluyor. Türkiye, dünyanın en yoğun çatışmalarının yaşandığı bir bölgede bulunuyor. Türkiye’nin kendisini güvende hissedebilmesi için savunmasını güçlendirmesi gerekiyor. Bunun için gereken her şeyi yapmak milletin seçtiği idarecilerin görevidir. Milli savunmamızı güçlendirme konusunda bir çok ülke ile temaslar oldu ama başta ABD olmak üzere bazı batılı devletler uzun süre oyalama taktikleri ile beklettiler. Bunun üzerine, Rusya ile görüşüldü ve S-400’lerle ilgili anlaşma yapıldı.

Yunanistan’a kimse itiraz etmedi

Şimdi hiçbir devletin, NATO’da müttefiki de olsa Türkiye’ye ‘biz sana savunman için silah vermiyoruz ama sen başka ülkeden de alma, savunma sistemlerin olmasın, senin için uygun olan budur’ deme hakkı yoktur. Eğer Türkiye bunu müttefiklerinden ve uygun şartlarda, en son gelişmiş teknolojiye uygun bir şekilde temin edemiyorsa, mutlaka dünyada temin edebileceği başka pazarlar vardır. Ve Türkiye bunu temin eder. Bu konudaki itirazların da teknik itirazlar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü S300’leri Yunanistan almıştı. NATO ülkesi Yunanistan’a kimse itiraz etmedi. Yine NATO üyesi Slovakya ve Bulgaristan’da da mevcut. Bu konuda Türkiye’ye yöneltilen itirazlar, siyasi itirazlar. Türkiye’yi hiç kimse kendisine mahkûm ve mecbur olarak düşünemez, göremez. Türkiye kendi kararını verir ve kendi güvenliğini sağlayacak imkanlara da sahip olur.