TBMM açıldı: Yasama yetkisi kısıtlı, gensoru ve güven oylaması hakkı yok

27. Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'te toplandı. İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, en yaşlı milletvekili sıfatıyla geçici olarak Meclis'e başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yemin töreninin yapılacağı TBMM Genel Kurulu’na geldi. Yeni dönemde vekillerin gensoru ve güven oylaması hakkı yok, yasama yetkileri de kısıtlı.

TBMM Genel Kurulu'nda 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.

Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkan Vekili olarak AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından söz alan Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz, "Milletvekili olarak bu yüce Meclis'in çatısı altında bir araya geldik. Her birimiz farklı illerden ve partilerden hizmet arzusuyla bu yüce Meclis'i şereflendirdik. Sizleri tebrik ediyor, hayırlı, yararlar çalışmalar yapacağınıza inanıyorum. Hepimizin Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkmak idealimiz olduğuna inanıyorum" dedi.

Geçirdiği bir kaza nedeniyle konuşmasını oturarak yapacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "İster parlamenter, ister cumhurbaşkanlığı hükmet sisteminden söz edilsin demokrasinin mutlak temeli, yasama organının çıkardığı kanunların ve anayasanın üzerinde bir kural yoktur. Yasama yetkisi asri ve geneldir. Yasama ile yürütme erkleri arasındaki ilişki anayasal düzenlemelerle şekillenecektir. Yüce heyetinize büyük görevler düşmektedir. "

Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.

İlk olarak TBMM Geçici Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ant içti.

SALONDAN NOTLAR

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı, TBMM Genel Kurulu'ndan şu notları aktardı: