TBB’ye tepki: Meşruluğunuzu yitirdiniz, bizi temsil etmiyorsunuz

Yargıtay Başkanlığı’nın 2 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin salonunda düzenleyeceği Adli Yıl açılış töreni için barolara gönderdiği davet yazısını geri çeviren baro sayısı 41'e yükseldi.
Törene katılacağını açıklayan Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) ise tepkiler sürüyor. İzmir Barosu TBB yönetimine “Bizi temsil etmiyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.
İzmir Barosu’ndan Türkiye Barolar Birliği’ne hitaben yapılan açıklamada “İzmir Barosu 111 yıldır olduğu gibi bugün de hiçbir muktedirin önünde eğilmeyerek, temel hak ve özgürlüklerin korunması, demokrasi, insan hakları ve evrensel hukuk ilkelerinin uygulanması için erkler ayrılığı mücadelesini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan adli yıl açılışına katılma kararı alarak nezdimizde meşruluğunuzu yitirmiş olduğunuzdan, düzenlenecek törende İzmir Barosu’nu temsil etmediğiniz hususunu bilgilerinize sunarız” denildi.
HANGİ BAROLAR TÖRENE KATILMAYACAK?
Şu ana kadar Adli Yıl açılış törenine katılmayacağını açıklayan barolar şöyle:
YALNIZCA 3 BARODAN OLUMLU YANIT
Törene Türkiye Barolar Birliği’nin yanısıra üç baro katılacağını açıkladı. Buna göre Elazığ, Çorum ve Rize Baroları külliyedeki törene katılacaklar.
Diyarbakır Barosu ise kararını Pazartesi günü açıklayacağını duyurdu.