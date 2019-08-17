TBB’ye tepki: Meşruluğunuzu yitirdiniz, bizi temsil etmiyorsunuz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak Adli Yıl açılış törenine katılacağını açıklayan Türkiye Barolar Birliği’ne tepki gösteren İzmir Barosu ‘Bizi temsil etmiyorsunuz’ başlıklı bir açıklama yaptı. 2 Eylül’de yapılacak törene katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi. Daveti kabul eden baro sayısı ise yalnızca 3.
soL - Haber Merkezi
Cumartesi, 17 Ağustos 2019 20:47

Yargıtay Başkanlığı’nın 2 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin salonunda düzenleyeceği Adli Yıl açılış töreni için barolara gönderdiği davet yazısını geri çeviren baro sayısı 41'e yükseldi.

Törene katılacağını açıklayan Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) ise tepkiler sürüyor. İzmir Barosu TBB yönetimine “Bizi temsil etmiyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

İzmir Barosu’ndan Türkiye Barolar Birliği’ne hitaben yapılan açıklamada “İzmir Barosu 111 yıldır olduğu gibi bugün de hiçbir muktedirin önünde eğilmeyerek, temel hak ve özgürlüklerin korunması, demokrasi, insan hakları ve evrensel hukuk ilkelerinin uygulanması için erkler ayrılığı mücadelesini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan adli yıl açılışına katılma kararı alarak nezdimizde meşruluğunuzu yitirmiş olduğunuzdan, düzenlenecek törende İzmir Barosu’nu temsil etmediğiniz hususunu bilgilerinize sunarız” denildi.

HANGİ BAROLAR TÖRENE KATILMAYACAK?

Şu ana kadar Adli Yıl açılış törenine katılmayacağını açıklayan barolar şöyle:

  • Adana Barosu
  • Adıyaman Barosu
  • Aksaray Barosu
  • Amasya Barosu
  • Ankara Barosu
  • Antalya Barosu
  • Artvin Barosu
  • Aydın Barosu
  • Balıkesir Barosu
  • Bilecik Barosu
  • Bingöl Barosu
  • Bitlis Barosu
  • Bolu Barosu
  • Bursa Barosu
  • Çanakkale Barosu
  • Denizli Barosu
  • Düzce Barosu
  • Eskişehir Barosu
  • Gaziantep Barosu
  • Hatay Barosu
  • Iğdır Barosu
  • Isparta Barosu
  • İstanbul Barosu
  • İzmir Barosu
  • Kırklareli Barosu
  • Kocaeli Barosu
  • Kütahya Barosu
  • Malatya Barosu
  • Manisa Barosu
  • Mersin Barosu
  • Muş Barosu
  • Muğla Barosu
  • Ordu Barosu
  • Sinop Barosu
  • Şanlıurfa Barosu
  • Tekirdağ Barosu
  • Tunceli Barosu
  • Trabzon Barosu
  • Van Barosu
  • Yalova Barosu
  • Zonguldak Barosu

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Törene Türkiye Barolar Birliği’nin yanısıra üç baro katılacağını açıkladı. Buna göre Elazığ, Çorum ve Rize Baroları külliyedeki törene katılacaklar.

Diyarbakır Barosu ise kararını Pazartesi günü açıklayacağını duyurdu.