TBB’ye tepki: Meşruluğunuzu yitirdiniz, bizi temsil etmiyorsunuz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak Adli Yıl açılış törenine katılacağını açıklayan Türkiye Barolar Birliği’ne tepki gösteren İzmir Barosu ‘Bizi temsil etmiyorsunuz’ başlıklı bir açıklama yaptı. 2 Eylül’de yapılacak törene katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi. Daveti kabul eden baro sayısı ise yalnızca 3.

Yargıtay Başkanlığı’nın 2 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin salonunda düzenleyeceği Adli Yıl açılış töreni için barolara gönderdiği davet yazısını geri çeviren baro sayısı 41'e yükseldi.

Törene katılacağını açıklayan Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) ise tepkiler sürüyor. İzmir Barosu TBB yönetimine “Bizi temsil etmiyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

İzmir Barosu’ndan Türkiye Barolar Birliği’ne hitaben yapılan açıklamada “İzmir Barosu 111 yıldır olduğu gibi bugün de hiçbir muktedirin önünde eğilmeyerek, temel hak ve özgürlüklerin korunması, demokrasi, insan hakları ve evrensel hukuk ilkelerinin uygulanması için erkler ayrılığı mücadelesini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan adli yıl açılışına katılma kararı alarak nezdimizde meşruluğunuzu yitirmiş olduğunuzdan, düzenlenecek törende İzmir Barosu’nu temsil etmediğiniz hususunu bilgilerinize sunarız” denildi.

HANGİ BAROLAR TÖRENE KATILMAYACAK?

Şu ana kadar Adli Yıl açılış törenine katılmayacağını açıklayan barolar şöyle:

Adana Barosu

Adıyaman Barosu

Aksaray Barosu

Amasya Barosu

Ankara Barosu

Antalya Barosu

Artvin Barosu

Aydın Barosu

Balıkesir Barosu

Bilecik Barosu

Bingöl Barosu

Bitlis Barosu

Bolu Barosu

Bursa Barosu

Çanakkale Barosu

Denizli Barosu

Düzce Barosu

Eskişehir Barosu

Gaziantep Barosu

Hatay Barosu

Iğdır Barosu

Isparta Barosu

İstanbul Barosu

İzmir Barosu

Kırklareli Barosu

Kocaeli Barosu

Kütahya Barosu

Malatya Barosu

Manisa Barosu

Mersin Barosu

Muş Barosu

Muğla Barosu

Ordu Barosu

Sinop Barosu

Şanlıurfa Barosu

Tekirdağ Barosu

Tunceli Barosu

Trabzon Barosu

Van Barosu

Yalova Barosu

Zonguldak Barosu

YALNIZCA 3 BARODAN OLUMLU YANIT

Törene Türkiye Barolar Birliği’nin yanısıra üç baro katılacağını açıkladı. Buna göre Elazığ, Çorum ve Rize Baroları külliyedeki törene katılacaklar.

Diyarbakır Barosu ise kararını Pazartesi günü açıklayacağını duyurdu.