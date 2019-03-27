TBB: Türk bankalarının yurtdışındaki bankalara likidite vermedikleri doğru değil

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Reuters'a yaptığı açıklamada, Türk bankalarının yabancı bankalara TL cinsinden likidite sağlamadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Aydın, "Türkiye'deki bankalar TL likidite aramaktadır, likiditenin kaynağı değildir. Türk bankalarının yurtdışındaki yabancı bankalara TL likidite vermemesi nedeniyle takas faizinin yükseldiği yorumları doğru değildir. Swap işlemlerinde faiz oranının yükselme nedeni yurtdışı yatırımcıların dolar almak için TL bulamamasıdır" dedi.
TBB Başkanı Aydın, "TL'nin değer kaybetmesine neden olan spekülatif yaklaşıma gerekli duruş gösterilmiştir. Bankalar düzenlemelere, temaüllere, ticari esaslara uygun davranıyor" ifadelerini kullandı.