1968 gençlik hareketinin önemli isimlerinden Tayfur Cinemre, yaşamını yitirdi.

1968 gençlik hareketinin önemli isimlerinden olan Tayfur Cinemre, yaşamını yitirdi.

Tayfur Cinemre 26 Kasım 1949’da doğdu. 1968 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümüne girdi. ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü üyesi oldu. Sinan Cemgil, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan gibi dönemin önde gelen devrimcileriyle birlikte hareket etti. 31 Mayıs 1971’de Cihan Alptekin’le birlikte Tekirdağ'da yakalandı. Sansaryan Han’da işkenceli sorgulardan geçirildi. Ardından Cihan Alptekin ile birlikte önce Selimiye Kışlasına sonra da Maltepe Askeri Cezaevine sevk edildi. 1974 affı ile cezaevinden çıktı. ODTÜ’ye geri döndü ve 1978 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.