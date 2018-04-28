Tatlıses'in Erdoğan'la anısı: Koca villamız var ama üşüyoruz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran’daki seçim öncesi ilk mitingini İzmir’de düzenledi. Mitingde, İzmir’de AKP’den aday adayı olan şarkıcı İbrahim Tatlıses de sahneye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran’daki seçim öncesi ilk mitingini İzmir’de düzenledi.

Mitingde, İzmir’de AKP’den aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses de sahneye çıktı.

Erdoğan Tatlıses’e hitaben şunları kaydetti:

“Hatay’a gittik, Reyhanlı sınır noktası, 10 kilometre var. Askerlerimizle, generallerimizle birlikte olduk. Tatlıses üstadımızda bizimleydi. Şimdi de bizimle İzmir’den adaylığa müracat etti. Askerlerimizle birlikte Esat Kabaklı’nın malum parçasını birlikte söyledik. Baktım üstat ‘Yaylalar’ı söylüyor. Burada da söyler misin?”

Tatlıses, Erdoğan’la bir anısını da anlattı:

“Ben bu insanın neyine tavım biliyor musunuz? İdo doğmuştu, iki aylıktı. Belediye başkanıydı İstanbul’da. Dedim ki ‘Sayın başkanım, bizim evimizde, koca villamız var ama üşüyoruz. Doğalgaz bağlanmış ama bizde yok.’ Dedim ki ‘İdo iki aylık, üşüyor.’ 10 dakika sonra aradı dedi ki ‘Yokmuş ama ben kendi şeyimden vereceğim.’ Doğalgazımız bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu.”