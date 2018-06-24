Tatil bölgeleri bomboş kaldı

Seçmenler oy kullanmak için sandık başına gidince ülke genelinde tatil merkezleri bomboş kaldı.

Bayram tatili ve sonrasında yaklaşık 700 bin kişiyi ağırlayan Çeşme, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için tatiline ara veren seçmenler nedeniyle bomboş kaldı.

DHA'nın haberine göre, bayram tatilinde yüzde yüz doluluğa ulaşan oteller büyük ölçüde boşalırken, yoğun hareketlilik yaşanan Çeşme ve Alaçatı sokakları sessizliğe büründü. Bayram tatilinde ve hafta sonlarında yer bulmakta zorlanılan kafe, restoran ve barlarda da masalar bomboş kaldı. Çeşme’nin plajları da boş kaldı. Alaçatı’daki bazı hediyelik eşya büfeleri ise tatilciler Çeşme’den ayrıldığı için dükkanlarını açmadı.