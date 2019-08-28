Taşeron İnter'in işçisi ana firmayla anlaşmaya vardı

TR İnter Tekstil işçileri, firmanın taşeronu olduğu ana firma ile gaspedilen hakları için masaya oturdu. Firma yetkilileriyle işçi temsilcileri anlaşırken yarın için ödeme sözü alındı. İşçilere Haziran başından bu yana ödenmeyen maaşları ile fazla mesai ücretleri ödenecek.

Maaşlarını alamayan TR İnter işçileri gaspedilen hakları için fabrika önünde nöbet tutarak sürdürdükleri mücadelelerinde zaferin eşiğine geldi.

TR İnter'in taşeronluğunu yaptığı ana firmanın yetkilileri ile işçi temsilcilerinin yaptığı görüşmeler bugün bir anlaşmayla sonuçlandı.

İşçilerin Haziran başından bu yana ödenmeyen maaşları ile fazla mesai ücretlerinin ödenmesi talebi bu anlaşmayla ana firma tarafından kabul edildi.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ TAKİPTE

Taşeron TR İnter'in gaspettiği haklarının işçilere ödenmesi konusunda anlaşma yapıldı ancak ödemeler yarın gerçekleşecek.

Patronların Ensesindeyiz Ağı yetkilileri, işçilerin mücadelesinin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olacaklarını belirtirken, Patronun anlaşmayla yüklendiği ödemeleri de takip edeceklerini söyledi.