Tartışma yaratacak atama: İstanbul seçimini soruşturan savcının eşine kıyak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine İstanbul’da sandık kurullarında usulsüzlük yapıldığı iddialarını soruşturan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın eşi Çiğdem Uçar’ı atadı.

İstanbul seçimlerinde yolsuzluk yapıldığını iddia eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine İstanbul'da sandık kurullarında usulsüzlük yapıldığı iddialarını soruşturan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın eşi Çiğdem Uçar'ı atadı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, atanan kişinin, kritik bir soruşturmayı yapan başsavcının eşi olması, atamanın da 3 Mayıs'ta başsavcılığın buna ilişkin yaptığı açıklamadan 8 gün sonra gelmesi soru işaretlerine neden oldu. Çiğdem Uçar, İsmail Uçar'ın 25 Aralık soruşturmasına takipsizlik vermesinin ardından İstanbul Muhakemat Müdürlüğü'ne getirilmişti.