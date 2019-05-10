Tarsus'taki gizemli kazıya ilişkin resmi açıklama yapıldı

Tarsus’ta yaklaşık bir yıl süren ve hakkında hiçbir açıklama yapılmayan esrarengiz kazıda neler bulunduğuna dair resmi açıklama yapıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde dört evin avlusunda yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda kazılar yapılmış, kazı alanı kimsenin görmemesi için mavi branda ve tel örgü ile çevrilmişti.

Ayrıca Özel Harekat ekipleri tarafından uzun namlulu silahlarla korunan alana milletvekilleri dahi sokulmamıştı.

KONUYLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Arkeofili'nin, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ne 21 Kasım 2018 tarihinde yapmış olduğu başvuru, yaklaşık altı ay sonra, 9 Mayıs 2019 tarihinde Müze Kazıları Şubesi tarafından cevaplandı.

Bilgi Edinme Hakkı kapsamında yapılan başvuruya gelen cevap ise yanıt vermekten çok yeni sorular doğuruyor.

MÜZE DENETİMİNDE KAZILMIŞ

Arkeofili’ye yapılan açıklamada, kazıların 2016 yılında başlatıldığı, 2017 yılında da devam ettiği, ayrıca kazıların müze denetiminde yapıldığı belirtildi.

“Mersin İli, Tarsus İlçesi, 82 Evler Mahallesinde, 2015 yılında kaçak kazı çalışmaları gerçekleştirilen 214 ada, 7 parselde; Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Tarsus Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı’nda 2016 yılında başlatılan kurtarma kazısı çalışmalarına 2017yılında da devam edilmiştir.”

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NEDEN ALINDI?

Müze Kazıları Şubesi, yaptığı açıklamada, kazı alanında alınan geniş güvenlik önlemlerinin nedenini kaçak kazılar olarak belirtiyor.

An itibariyle Türkiye’nin her yerinde kaçak kazılar yapılıyor ve kültürel mirasımız yok ediliyor. Ancak daha önce hiçbir yerde böyle bir güvenlik önlemi alındığı görülmedi.

YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklama şu şekilde:

“Söz konusu alana ilişkin Tarsus Müzesi Müdürlüğü’nce hazırlanan uzman raporunda; anılan alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli olduğu ve bahse konu alanda bilimsel kazı dışında herhangi bir kazı çalışmasının gerçekleştirilemeyeceği ifade edilmiştir. Anılan alanda daha önce yasa dışı yapılan kaçak kazılar sonucunda gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kurtarma kazılarına başlanmıştır.”

Kazılarda bulunanlar sıralı tam liste

Yapılan açıklamaların yetersiz ve dayanaksız oluşu, Tarsus kazı buluntuları sorumuzda da geçerli oldu. Sorumuza kandil parçası cevabı verildi.

“Tarsus Müzesi Müdürlüğünce 214 Ada, 7 ve 8 no.lu parselde gerçekleştirilen kurtarma kazısında kültür dokusunun ortaya çıkarılarak niteliğinin anlaşılabilmesi için amorf durumda pişmiş toprak kandil parçası, çatı kiremiti, amphora parçaları vb. buluntulara ulaşılmış olup envanterlik nitelikte taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmaması nedeniyle kazı çalışmalarının sonlandırılması kanaatine varılmıştır.”

“03.11.2017 tarihinde kazı çalışmaları sonlandırılarak can ve mal güvenliği açısından açılan kazı çukurları kapatılmıştır.”