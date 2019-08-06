Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi: Yeter artık!

Şarkıcı Tarkan, Kaz Dağları'na yönelik saldırılara karşı dün yapılan eyleme destek verirken, 'Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle? Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar? Vatandaş kendi toprağını, doğasını savunmaya, korumaya kalktığında bir de vatandaşa ayar verip, kafa tutup, tehditler savuruyorlar' dedi.

Kaz Dağları'nı hedef alan büyük doğa katliamına karşı dün Çanakkale büyük bir eyleme ev sahipliği yaparken, yurttaşların bu eylemine yönelik çok sayıda destek mesajı geldi.

Bu isimlerden biri olan şarkıcı Tarkan, "Rant uğruna feda edilen Hasankeyf’ler, Allianoi’ler, Karadeniz’in dereleri, ormanları. Dikilen çirkin beton yığınları için kesilen binlerce yıllık zeytin ağaçları. Kurutulan göller, kirletilen, zehirlenen denizler, topraklar. Altın için feda edilen güzelim Kaz dağları ormanları. Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle?" dedi.

Dünyanın her yerinde durumun aynı olduğunu söyleyen Tarkan, "Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar. Vatandaş kendi toprağını, doğasını savunmaya, korumaya kalktığında bir de vatandaşa ayar verip, kafa tutup, tehditler savuruyorlar. Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık" ifadesini kullandı.