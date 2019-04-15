Tarımda üretici fiyat endeksi: Geçen yıla göre yüzde 27.33 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin Tarım Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.33 arttı.

Tarım Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1.75 artışla 160,6 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.33 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 16.04 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE aylık bazda yüzde 1.75, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13.20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16.04 yükseldi. Mart´ta bir önceki aya göre fiyatlar; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.88, ormancılık ürünlerinde yüzde 5.19 artarken, balıkçılıkta yüzde 4.71 düştü.

Aylık en çok artış yıllık bitkisel ürünler ana grubunda olurken, ana gruplarda Mart´ta bir önceki aya göre; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6.62, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.62 artış görüldü.

Alt tarım gruplarından Mart ayında fiyatlar; turunçgiller yüzde 7.96, çeltik yüzde 3.46, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yağları yüzde 0.62 artarken, yağlı meyveler yüzde 0.33, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3.28, lifli bitkiler yüzde 5.01 düştü.

Mart 2019’da endekste kapsanan 81 maddeden 48 maddenin fiyatlarında artış ve 27 maddenin fiyatlarında düşüş olurken, altı maddenin fiyatlarında ise bir değişim olmadı.