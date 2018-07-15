Tarım ve Orman Bakanı: Devlet arazilerini ‘güzel kontratlar’la kiraya vereceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli devletin üzerinde çok büyük arazilerin olmaması gerektiğini, bunları kiralama yoluyla ‘kullanıma’ açacaklarını söyledi. Bakan konuşmasında tarım ve ormanın tek bakanlıkta birleştirilmesinin de ellerini rahatlatacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli AKP Ödemiş İlçe Başkanlığı'nı ziyareti sırasında tarım ve orman bakanlıklarının birleştirilmesinin sağladığı olanaklara dikkat çekti. Devletin “münbit toprakları”nın kiraya açılacağını söyleyen Pakdemirli devletin üzerinde çok büyük araziler olmaması gerektiğini de ifade etti.

Sputnik'in haberine göre tarım ve ormanın ayrı bakanlıklarda olduğunu, şimdi ise su ve toprağı birleştireceklerini belirten Pakdemirli, "Devletin çok münbit toprakları var. Bunları ilerleyen dönemde kiralamaya açmak istiyoruz. Burada işte kooperatifleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Tek kişinin, 3-5 kişinin yetmeyeceği güçlerde bu kiralamaları yapıp çok büyük arazilerde, ölçek ekonomisine uygun tarımı, hayvancılığı yapma imkanımız olacak" diye konuştu.

‘GÜZEL KONTRATLAR YAPACAĞIZ’

Pakdemirli, devletin çok büyük arazilerin üzerinde olmaması gerektiğine işaret ederek, bunların vatandaşa verilmesi gerektiğini söyledi. Önemli olanın bunun adil dağıtımını sağlamak, düzgün kontratlarını yapmak ve amacından farklı kullanılmasını önlemek olduğunu belirten Pakdemirli, "Güzel bir kira kontratı yapacağız. İyi kontratların üzerinde bunların halkımızla buluşmasını sağlayacağız. Hem üreticilerimize bir kazanç kapısı imkanı olacak hem de tüketici yerli ürünlerden dolayı gıda enflasyonun bir nebze de daha kurtulmuş olacak" ifadesini kullandı.

‘PATATES, DOMATES… BUNLARIN HEPSİ GÜNDEN GÜNE ARTACAK, AZALACAK’

Bakan Pakdemirli, gazetecilerin domates fiyatlarına ilişkin sorusuna, "Patates, domates… Bunların hepsi günden güne artacak, azalacak. Bunları hep görüyor olacağız. Önemli olan bu ürünlerin bir kısmını sanayi ürününe çevirebiliyorsak ve ekstra katma değer yaratıp bir noktaya getirebiliyorsak sürdürülebilir bir gelir kaynağına üreticimizi ulaştırmış oluruz. Yoksa günlük hal fiyatlarıyla, bir indi bir çıktı, bunların zikzaklarıyla hayat boyu uğraşacağız demektir" yanıtını verdi.