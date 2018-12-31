Tarım işçilerini taşıyan minibüsü 13 yaşındaki çocuğa kullandırttılar

Şanlıurfa Valiliği'nin açıklamasına göre tarım işçilerini taşıyan minibüsün 13 yaşındaki çocuk tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Şanlıurfa'da 13 yaşındaki çocuğun, tarım işçilerini taşıyan minibüsü kullandığı ortaya çıktı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince merkez Eyyübiye ilçesi Yardımcı Mahallesi yolunda, plakası açıklanmayan minibüs durduruldu.

2 BİN LİRA PARA CEZASI

Yapılan incelemede, sürücünün 13 yaşındaki H.Y. olduğu tespit edildi, babasının ise seyahat esnasında ön yolcu koltuğunda oturduğu tespit edildi.

Ekiplerce aynı zamanda aracın sahibi de olan çocuğun babası İ.Y'ye 2 bin 18 lira para cezası uygulandı.