Tarım işçilerini taşıyan minibüse hemzemin geçitte tren çarpttı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan minibüse hemzemin geçitte tren çarpttı. Kaza sonrası ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüse tren çarptı.

Kaza anında bir kişinin hayatını kaybettiği, dördü ağır olmak üzere tüm yolcuların yaralandığı ifade ediliyor.

Araçta sıkışan işçilere olay yerine gelen Yenice halkı yardımcı olmaya çalışıyor.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

Trenin hemzemin geçitten geçerken çarptığı araç yaklaşık yüz metre sürüklendikten sonra durabildi.

Olay yerinde ambulans ve itfaiye araçları çalışmalara devam ediyor.