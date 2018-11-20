Tarım Bakanı'nın 'FETÖ' tutuklusu ağabeyi hakim karşısında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'FETÖ' tutuklusu ağabeyi olan Celal Bayar Üniversitesi'nin eski rektörü Mehmet Pakdemirli hakim karşısına çıktı.

Manisa'da Fethullah Gülen cemaati soruşturması kapsamında tutuklu bulunan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi, Celal Bayar Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli hakim karşısına çıktı. Pakdemirli tahliyesini isterken, duruşma savcılık tarafından dosyaya eklenen dijital materyallerin incelenmesi için ertelendi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 10 Ağustos 2016 tarihinden bu yana tutuklu yargılanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Mehmet Pakdemirli, ilk kez hakim karşısına çıktı. Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Pakdemirli'nin avukatı, dava dosyasına dün savcılık tarafından eklenen dijital materyallerin incelenmesi amacıyla ek süre talep etti.

Pakdemirli'nin avukatı müvekkilinin kasten tutuklu olarak tutulduğunu savunarak kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bir takım belge ve delillerin dava dosyasında yer almadığını iddia etti. Tutuklu sanık Pakdemirli, dijital materyallerin incelenmesi için eşiyle görüşme talep etti. Kendisinin bilim adamı olduğunu, tutuklu olması için hiçbir sebep olmadığını savunan Pakdemirli, "Cezalı olduğum için eşimle görüştürülmüyorum, telefon da edemiyorum. Eşimle görüşüp bir bilgi işlem uzmanıyla birlikte bilgisayarımda inceleme yapmasını istemem gerekiyor. Tahliyemi talep ediyorum. Ortada örgüt yöneticiliği suçu yok. Bilim adamıyım. Bilimsel makaleler yazmak istiyorum. Dosyamı inceledim. Tutukluluğu gerektirecek hiçbir delil yok. Bu bir eziyettir"dedi.

Mahkeme heyeti, Pakdemirli'nin tutukluluk halinin devamına ve dosyaya yeni eklenen dijital materyallerin Pakdemirli ve avukatları tarafından incelenmesi için davayı 25 Aralık Salı gününe erteledi.

ARINÇ'I PROTESTO EDEN ÖĞRENCİLERİ OKULDAN ATTIRMIŞTI

Mehmet Pakdemirli, 23 Aralık 2010'da dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın okulu ziyareti sırasında, Arınç'ı protesto etmek isteyen öğrencilerle tartışmıştı. Rektör Pakdemirli, öğrencilerin yanına gelerek, siyasi slogan atarlarsa hepsini üniversiteden atacağını söylemişti.

Kameraların önünde gerçekleşen tartışmada Pakdemirli, “Ben size bir görev vermedim, ben burada rektörüm. Burada görevleri ben veririm” demişti. Öğrencilerin, "Biz görevi sizden değil, Atatürk’ten, Bursa Nutku’ndan alıyoruz” yanıtı üzerine Pakdemirli, “Sen Atatürk’ten görev alamazsın, alırsan ben de seni üniversiteden atarım. Bir siyasi slogan duyarsam, hepsini atacağım, burası benim üniversitem" demişti.