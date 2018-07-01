Tarım Bakanı'ndan 'Suriye'den patates ithalatı' savunması: Sağlık açısından güvenlidir

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Suriye'den patates ithalatına gelen eleştirilere ve patateste kimyasal şüphesine ilişkin konuşarak 'Sağlık açısından güvenlidir' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin Suriye'den patates almasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Patateslerde "kimyasal bulunduğu" iddialarına karşı çıkan Fakıbaba, "sağlık açısından güvenlidir" dedi.

Fakıbaba'nın CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle::

"(Tarım ve orman bakanlıklarının birleştirilmesi) Bana göre çok doğru bir karar. Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı bir birine entegre bir yapı. Bu bakımdan çok mükemmel oldu.

Kırsalda kalkınma olmadan şehirde kalkınma olmaz. Biz kırsaldaki kalkınmaya önem vermeliyiz. Biz şehirde verdiğimiz imkanları kırsala da vermek zorundayız."

'SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR'

"Sayın Cumhurbaşkanımız Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Uzun vadede bu çalışmalar neticesinde geri dönüşler olacaktır. Bu geri dönüş olmadığı takdirde. Bizim vatandaşlarımızın işsizlik sorunu var ve bu misafirlerimiz işsizliği daha da artırıyor. bu bizim en önemli görevimiz.

Tarım işçisi kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. onların hayatları bizim için çok önemli. Onların güvenliği bizim için çok önemli. Taşıma sorununun gündem olmaktan çıkması gerekir. Kamyon kasalarında işçi taşımak Türkiye'ye yakışmıyor."

'İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN GÜVENLİDİR'

"(Patates fiyatlarındaki yükseliş) Seçimden 8 ay önce Niğde'de üreticilerle buluştuk ve üreticiler 'Patates elimizde kaldı' diye dert yanıyordu. Biz ihracat desteği verdik. Ama ne olduysa seçimden 15 gün önce patates fiyatları yükseldi. Bazı insanlar fırsatçılık yapıyor. Üreticinin elinde patates kalmamıştı zaten. Stokçuluk nedeniyle bu durum yaşandı.

(Suriye'den patates ithalatı) Mutlaka ithal ve ihraç ettiğimiz ürünlerin laboratuvar tatbiklerini yaptırıyor. Suriye'den ithal edilen patatesler insan sağlığı açısından güvenlidir."