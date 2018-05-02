Tarım Bakanı'ndan ilginç açıklama: Para kazanmak önemli değil, çiftçilik en zevkli iş

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftçilere yönelik açıklamasında 'Öyle para kazanmak her şey değil. Üretici olmak, çiftçi olmak dünyanın en zevkli işlerinden birisi' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şişli'de bir otelde düzenlenen "Gıda ve Tarım Zirvesi"ne katıldı.

Fakıbaba, Ramazan ayında et fiyatlarında artış yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Biz önce üreticiyi baz alıyoruz. Bizim için üreticinin bu işi sürdürebilmesi ve ithalatın önünü kesebilmesi bağlamında gerekli önlemleri alabilmesi vazgeçilmezdir. Yani üretici yerli malı üretebilecek ve para kazanacak. Bir taraftan da ateşi de söndürmek adına dar gelirli vatandaşlarımızın bu önemli proteinden faydalanabilmesi için 29 ve 31 TL ile altı aydır devam eden fiyat anlayışımız var, bunu devam ettireceğiz. Belki satılan yerlerin sayısını da arttırarak devam ettireceğiz. Besiciler, ithalatçılar para kazanacak elbet ama bunun dengeli olması lazım. Eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa onların karşısında olacağımı iyi bilsinler. Elimizde gerekli enstrüman var. Biz bu piyasayı dizayn edebiliriz. Bunlar geçici çözümlerdir. Ateşi söndürmek için yapıyoruz. İnşallah özellikle damızlık düveyle biz hayvan varlığımızı arttıracağız. 2023 yılına kadar bu sorular artık sorulmayacak."

‘PARA KAZANMAK HER ŞEY DEĞİL'

Fakıbaba, çiftçilere yönelik olaraksa şunları söyledi:

"Öyle para kazanmak her şey değil. Üretici olmak, çiftçi olmak dünyanın en zevkli işlerinden birisi. Bütün çiftçi kardeşlerimize, üreticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bazen bir iki kişi sadece para kazanmak adına bir şeyler yaptığı zaman o zaman 98 kişiye de zarar veriyor. Biz o iki kişiyi ayıklamaya çalışıyoruz. Biz üreticimizin emrindeyiz."