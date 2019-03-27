Tarım Bakanı saman ithalatını eleştirenlere kızdı: İthal etmenin günah olduğu bir ülkede mi yaşıyoruz?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, saman ithalatını eleştiren muhalefet partilerine seslenerek, 'İthal etmenin günah olduğu bir ülkede mi yaşıyoruz? Türkiye ithalat da yapabilmelidir dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ESİAD tarafından düzenlenen ESİAD SÜR'19: Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji Konferansı'na katıldı.

Konferansta, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep de hazır bulundu.

'İTHAL ETMENİN GÜNAH OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ YAŞIYORUZ?'

Tarımın kıyıda köşede kalmış bir konu olduğunu ifade eden Pakdemirli şöyle konuştu: "Herkesin, muhalefet liderlerinin sürekli eleştirdiği bir konu. Durum gerçekten böyle mi bakmak lazım. Algıyı biraz düzeltmemiz lazım. Tarımda kavga edip bir noktaya varamayız. Gerçekleri rakamlarla ortaya koyup bundan sonra ne yapacağımızı konuşmalıyız. Gerçekler düşündüğünüz kadar kötü değil ama bugün yaptığımız, 25 yıl içerisinde bizi başarıya ulaştırmaz. Yapısal problemlerimiz var. Düzeltmemiz gereken taraflarımız var ama Türkiye samana, buğdaya muhtaç değil. Türkiye'de iki günde bir muhalefet liderleri ‘Türkiye'yi samana muhtaç ettiniz' diyor. İthal edilen saman 10 binde 4. İthal etmenin günah olduğu bir ülkede mi yaşıyoruz? Buğday üst üste Türkiye'de 21.5 milyon ton üretiliyor. 19 milyon ton tüketim var. Her gün ağzımızda tarımı sakızla çiğneyerek başarıya ulaşamayız. Eleştiri olacak ama yapıcı eleştiri ve rakamlar konuşulmalı."

'TÜRKİYE İTHALAT DA YAPABİLMELİDİR'

Pakemirli şunları söyledi: "Tabii ki bazı kalemleri ithal edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığının elinde güneşi açma, güneşi kapatma bulutları aralama, yağmurları yağdırma yetkinliği yok. Bazı ürünlerin planlamasında ki en iyisini yaptığımızı söylemem ama çalışıyoruz; örneğin ekim gecikmelerinden dolayı Türkiye ithalat da yapabilmelidir. Bakanlığın ilk görevi üreticiyi korumak. Tüketici de yüksek fiyatla ürünleri yememeli. Korkarak alacağımız kararlar olmamalı. Eksiklik olabilir, hatalar olabilir ama emin olun en iyi niyetimizle vatandaşa en iyi şartlarda en kaliteli ürünleri yemesi için çalışmaları sürdürüyoruz. Bundan sonra başarı istiyorsak tarım ve orman sektörü algısını yukarı çekmemiz lazım. En başta İzmir Manisa, Afyon, Uşak, Denizli sahip çıkacak. Her zaman konuşan biz olmamalıyız. Konuşan bizler adına STK'ler olmalı. STK'ler ‘durun bakalım bir hata yapılıyor bu işin doğrusu budur' diyebilmeli."