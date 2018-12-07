Tarım Bakanı: Çiftçi çok çalışır, az kazanır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin yaşadığı problemler karşısında 'Çiftçi çok çok çalışır, az az kazanır. Bunun genel kanunu ne yazık ki böyle' ifadelerini kullandı.

Bursa'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek yılın "daha bereketli olacağına inandığını" belirterek "çiftçi çok çalışır az kazanır" dedi.

Karacabey Ziraat Odası'nın açılış töreninde konuşan Pakdemirli, "Gördüm ki ufacık problemler, Ankara'ya varmadan dağ gibi oluyor. Bizim daha çok sahada olmamız, vatandaşa ve üreticiye dokunmamız lazım. Bizim tarım politikalarını yazarken danışmanlara ihtiyacımız yok. 'En büyük danışmanımız, köylümüz ve çiftçimiz' diyerek, 81 ili dolaşmaya başladım.'' dedi.

'ÇİFTÇİ ÇOK ÇOK ÇALIŞIR, AZ AZ KAZANIR'

Çiftçilerin temel ihtiyaçlarınındaki artışa dikkat çeken Pakdemirli, "Çiftçi çok çok çalışır, az az kazanır. Bunun genel kanunu ne yazık ki böyle. Son dönemde hızlı bir şekilde artan döviz kurlarından dolayı gübre, yem, ilaç fiyatları arttı. Bunların hepsini biliyoruz. Günbegün bütün üreticilerin üzerinde inanın sizlerin adına baskı kuruyoruz. 'Tamam bir iki ay döviz kurları çok arttı ama şimdi geriye geldi. Hadi bunları düşürün' diyoruz. Olmazsa olmazımız, Türkiye'nin üretimi, sizlerin üretmeniz. Bir ülkede tarım, savunma kadar önemli. Her şeyiniz olabilir, uçağınız, roketleriniz, hatta uzay mekiğiniz olabilir ama buzdolabı boşsa bunun bir anlamı yok. Buzdolabını dolduran da sizlersiniz. Gelecek yılın çok daha bereketli ve verimli olacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Pakdemirli, daha önce de et ihalesi hakkında soru soran muhabire "maskara" diyerek toplantıdan çıkartmıştı.