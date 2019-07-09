Tarikat ve cemaatlerden imam hatip baskısı!

Bağcılar'da bulunan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi'nin boşaltılarak İmam Hatip Lisesine dönüştürülmek istenmesi Meclis gündemine taşındı. Okulun imam hatibe dönüştürülmesinin tarikat ve cemaat baskısıyla gündeme geldiği açıklandı.

Bağcılar'da bulunan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin boşaltılarak, bir ilkokula taşınmasına, okulun da İmam Hatip Lisesine dönüştürülmesine karar verilmesi Meclis gündemine taşındı.

CEMAAT VE TARİKAT BASKISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurumsallaşmış, başarılı liselerimizden biri olan 'Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi', Bağcılar’da bulunan iki proje okulundan biridir. Çevredeki okul ihtiyacını karşılayan önemli bir konumdadır. Bölgede başka bir Anadolu Lisesi de yoktur. Okulun çevresinde çok sayıda İmam Hatip Lisesi ve ortaokulu mevcuttur. Öğrenciler, veliler ve Okul Aile Birliği üyeleri ilgili kurumlara verdikleri dilekçelerle karara karşı çıkmıştır. İl Milli Eğitim müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda da, Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin yerinde kalması yönünde rapor hazırlanmıştır" derken, buna karşın alınan imam hatip kararının bazı tarikat ve cemaatlerin baskısı sonucu gündeme geldiğini açıkladı.

Kaya, konuya ilişkin soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

-Kurumsallaşmış ve ihtiyaç duyulan Anadolu Liselerinden biri olan, “Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi” boşaltılarak, neden İmam Hatip Lisesine dönüştürülmektedir?

-Başarısıyla kendini ispatlamış, Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin, en başarısız lise türü olan, İmam Hatip Lisesine dönüştürülmesindeki amaç nedir?

-İl Milli Eğitim müfettişlerinin raporlarına rağmen Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin boşaltılarak, İmam Hatip Lisesine dönüştürülmesine kimler karar vermiştir?

-İl Milli Eğitim müfettişlerinin kararını uygulamayan yetkililer hakkında bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmamışsa bir işlem başlatılacak mıdır?

-Okula ismini veren, okulun bağışçısı Dr. Kemal Naci Ekşi’den izin alınmış mıdır?

-Hayırsever vatandaşlarımız tarafından yaptırılarak isimlerinin verildiği okulların, başka bir okula taşınması ve dönüştürülmesi etik midir?

-İmam hatip lisesine ihtiyaç varsa, neden yeni bir lise yapılmıyor?

-Uygulama bütün okullarımızı imam hatibe dönüştürme planının bir parçası mıdır?