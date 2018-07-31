Tarihi Sirkeci Postanesi’nin restorasyonunda büyük ihmal: Restoratör Dilek Dayar düşerek yaşamını yitirdi

Sirkeci'deki tarihi PTT binasının restorasyonunda çalışan 23 yaşındaki mimari restoratör Dilek Dayar, iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

Ana yüklenicinin Karacan Grup olduğu restorasyon işinin taşeronu olan Adım Restorasyon’da çalışan Dilek Dayar, 26 Temmuz Perşembe günü yaşamını yitirdi.

Dilek Dayar’ın ailesinden aldığımız bilgilere göre acı olay şu şekilde gerçekleşti:

26 Temmuz günü bina kenarındaki saçaklarda çalışan mimari restoratör Dilek Dayar ve arkadaşı şiddetli bir yağmurun başlaması üzerine işi bırakıp bellerindeki kemere bağlı olan halatları çıkararak iskeleden yaklaşık 130-150 santimetre uzaklıkta bulunan bina kısmına geçmek istedi. Arkadaşı binaya geçmeyi başarırken, Dilek aradaki boşluktan düşerek yaklaşık 20 metre aşağı düştü.

Olayın tek tanığı olan iş arkadaşı, arkasından bir ses duyduğunu, döndüğünde ise Dilek’i göremediğini söyledi.

Olay sonrasında ambulansla hastaneye götürüldükten sonra direkt yoğun bakıma alınan Dilek’in kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Müdahale sırasında 3 kez kalbi duran Dilek kurtarılamadı.

BİR KİŞİ TUTUKLU YARGILANIYOR

Olay sonrası gözaltına alınan Adım Restorasyon'un sahibi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, ustabaşı olarak çalışan kardeşi ise tutuklu yargılanıyor.

Konu hakkında görüştüğümüz bir iş güvenliği uzmanına göre, olayda, ana üstlenici ve taşeron firma ile iş güvenliği firmasının ihmali açık. İskele ile bina arasında güvenli bir şekilde geçilebilecek kadar kısa bir boşluk olması, söz konusu alanın geçişe müsait olmadığını belirtmek amacıyla bariyerlerle kapatılması ya da bırakılan boşluk üzerinde kalas, file ve benzeri güvenlik önlemlerinin bulunması gerekiyor.

SORUMLU KİM?

İstanbul’un göbeğinde, tarihi bir binanın restorasyonunun bu kadar güvenlik açığıyla yapılması ise ana sorumlu olarak gözleri siyasi iktidara çeviriyor.

Yaşanan cinayetin ardından çalışmaları durdurma kararı alan PTT’nin, bu kararı kaç gün uygulayacağı ise bilinmiyor.

“Hiçbir şeyin Dilek’i geri getirmeyeceğini biliyoruz” diyen aile, açılan kamu davasının yanında kendi hukuki mücadelelerini başlatmaya hazırlanıyor. Adaletin yerine getirilmesini bekleyen aile, herkesi Dilek’in sesini duyurmaya çağırıyor.