Tarihi piyano, müzede kayboldu

TCDD Ankara Garı'nın açıldığı 1937’de, Gar Gazinosu’nda kullanılan 122 yılık piyanonun, Demiryolları Müzesi ve Sanat Galerisi binasından kaybolduğu belirtildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker, konuya dair kaleme aldığı yazısında, "Fotoğrafta gördüğünüz kuyruklu piyano 122 yaşında. Markası, yaşayan efsane: C. Bechstein. C. Bechstein için ‘Kemancılar için Stradivarius neyse piyanistler için de anlamı odur’ deniliyor. Debussy’nin ‘Sadece Bechstein’da çalınmak üzere eser yazılmalı’ dediğini düşünürsek, kıymeti anlaşılır. Bizim C. Bechstein’ımız Atatürk’ü görmüş. Ve ilk kez TCDD Ankara Garı'nın açıldığı 1937’de Gar Gazinosu’nda kullanılan bu piyano, 10 gün öncesine kadar Demiryolları Müzesi ve Sanat Galerisi binasındaydı" ifadelerini kullandı.

Ankara Gar alanından 50 dönümün Maliye Hazinesi’ne devri sonucu, müze ve sanat galerisinin ani bir kararla kapatıldığı belirtildi.

Kapatılma sonucu, müze eserlerinin ‘uygun depo’ya kaldırılacağının belirtildiği, fakat tarihi piyanonun kaybolduğu aktarıldı.