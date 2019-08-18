Tarihi mezar taşlarını kırıp yerine mermer döşediler

İstanbul'da Pierre Loti yakınlarındaki Eyüp Mezarlığı'nda tarihi mezar taşları kırıldı. İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nün, yeni mezar yapılması için eski taşları sökerek, yerine beton döktüğü iddia ediliyor.

soL - Haber Merkezi