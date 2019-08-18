Tarihi mezar taşlarını kırıp yerine mermer döşediler

İstanbul'da Pierre Loti yakınlarındaki Eyüp Mezarlığı'nda tarihi mezar taşları kırıldı. İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nün, yeni mezar yapılması için eski taşları sökerek, yerine beton döktüğü iddia ediliyor.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 18 Ağustos 2019 14:29

İstanbul Eyüp'teki Pierre Loti yakınlarında yer alan Eyüp Mezarlığı'nda tarihi mezar taşlarının söküldüğü anlaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü'nün eski taşları yerinden sökerek mezarları kazdığı ardından da beton döktüğü iddia edildi. Sosyal medyadan görüntüleri paylaşan vatandaş, olayın Kaşgari Camisi yanında gerçekleştiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konunun inceleneceği söylendi.

 