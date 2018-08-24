Tarihi hastane için karar verildi

Tarihi Gümüşsuyu Askeri Hastanesi’nin ‘Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gümüşsuyu Ek Binası’ olarak hizmete devam etmesi kararı alındı.

Osmanlı padişahı Abdülmecid tarafından 1849 yılında topçu askerlerinin tedavileri için yaptırılan Gümüşsuyu Askeri Hastanesi, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası 669 ve 670 sayılı OHAL KHK’leri ile Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Ardından "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gümüşsuyu Ek Binası" adı altında içindeki personelle beraber hizmete devam etti.

Tarihi bina, geçen yıl Beyoğlu Göz Hastanesi’ne verilmek istendi. Konu CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından TBMM gündemine taşındı ve hem oluşan kamuoyu baskısı hem de binanın yeterli olmaması sebebiyle vazgeçildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Geçtiğimiz ay ise, hastanenin acilinin hizmet vermeyi durdurduğu, ameliyathanesinin başka bir yere taşındığı ve tarihi binanın boşaltılacağı ortaya çıktı. Hastane ve tarihi bina ile ilgili birçok iddia ortaya atılırken, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) ile Mimarlar Odası duruma tepki verdi, CHP’li Murat Bakan ise konuyu tekrar meclis gündemine taşıdı.

Tarihi Gümüşsuyu Askeri Hastanesi’nin ‘Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gümüşsuyu Ek Binası’ olarak hizmete devam etmesi kararı alındı.