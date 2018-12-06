Tarihi eserleri dinamitle patlattılar

Frig Vadisi define avcılarının istilası nedeniyle ağır tahribata uğradı. Bölgedeki kaya mezarları, kilise ve kaleleri hedef alanlar MS 1000’li yıllarda kaya içine oyularak yapılan Ayazini Kilisesi’nin duvarlarını da dinamitle patlattı.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Akhisar'ın İhsaniye ilçesinde yer alan Frig Vadisi, define avcılarının istilasına uğradı. Bölgedeki kaya mezarları, kilise ve kaleleri acımasızca tahrip eden vandallar, MS 1000’li yıllarda kaya içine oyularak yapılan Ayazini Kilisesi’nin duvarlarını da dinamitle patlattı. Bölgede yaşanan tahribatla konuşan Afyon Kocatepe Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ümit Emrah Kur “Yaptığımız incelemelerde define avcılarının özel bir aletle yumuşak yapıya sahip duvarlara delik açtığını daha sonrasında ise bu deliklere dinamit lokumlarını yerleştirdiğini tespit ettik. Hatta bazı alet ve parçaları bulduk. Patlamalar birçok yapıya zarar veriyor. Tabii bu süreçten biraz da biz sorumluyuz. Buradaki arkeolojik kazılar çok yeterli değil. Bazı alanlar ise maalesef başıboş kalmış” dedi.

Ayazini köyünün Frigler döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı biliniyor. Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek kişilik kaya mezar odaları, Bizans dönemine ait kiliseler ve kaya yerleşimleri arazinin bu tür bir yerleşime elverişli olması nedeniyle oyularak yapılmış eserler. Aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odaları ile kayaya dış ve iç mimari olarak oyulmuş kilisesi gibi eserler bulunmakta. Ayrıca kaya kütlesinin oyularak yerleşime dönüştürüldüğü içinde sarnıç bulunan Avdalaz Kalesi var.