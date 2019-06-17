'Tarihi buluşma' sonrası ortak fotoğraf ve ilk sözler

23 Haziran'da tekrarlanacak İBB seçimleri öncesinde ortak canlı yayına katılan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu program sonrasında ortak fotoğraf verdi.

23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde canlı yayına katılan AKP'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu program sonrasında ortak fotoğraf verdi.

Yayını yöneten İsmail Küçükkaya, İmamoğlu ile Yıldırım'ın eşleri ve çocuklarıyla birlikte verdikleri pozu, sosyal medya hesabından paylaştı:

Yayının ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Umuyorum bu bir başlangıç olur. Bu emeği geçiren tüm medya kuruluşlarına, basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Kararı İstanbullular verecektir. Milletimiz iradesini 23 Haziran'da gösterecektir. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Binali Yıldırım ise "Bundan sonra adayların tartışması, milletimizin kucaklaşması ve kaynaşması için de daha iyi olur" yorumunda bulundu. Yıldırım, "İstanbullu uzun bir aradan sonra bir araya geldi. Canlı yayında İstanbul'u konuştuk. Ekrem Bey ve ben gayet samimiyetle cevap verdik. Süre uzamasına rağmen yapacaklarımızın yarısını anlatabildik. Süre yetersizdir. Biz konuştuk kararı İstanbul halkı verecek. İstanbul'da samimiyet kazanacak, tecrübe kazanacak" dedi.

