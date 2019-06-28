'Tarih Boyunca En Etkin 100 Eşcinsel' kitabının ilanına sansür

Sabitfikir isimli dergide "Tarih Boyunca En Etkin 100 Eşcinsel" isimli kitabın ilanının yayımlanmasına Turkuvaz Grup'tan engelleme geldi.

A7 Kitap'tan yapılan açıklamaya göre, Turkuvaz Grubu'na ait Sabitfikir isimli dergiye, A7 kitap tarafından verilmek istenen 10 kitaptan oluşan ilan listesine, aralarında yer alan "Tarih Boyunca En Etkin 100 Eşcinsel" kitabının isminden dolayı itiraz geldi. Editörlüğünü Suat Hayri Küçük'ün yaptığı Paul Russell tarafından yazılan "Tarih Boyunca En Etkin 100 Eşcinsel" kitabının listeden çıkarılması istendi. Turkuvaz Grup'un bu talebi üzerine, A7 Kitap, sansürü kabul etmeyip ilan listesini geri çekme kararı aldı.

A7 Kitap tarafından yapılan bilgilendirmede; "A7 Kitap olarak yayımlama özgürlüğünün sansürlenmesi anlamına gelen bu talebi kınıyor ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." dendi.