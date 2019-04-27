Tarih belli oldu: YSK İstanbul kararını ne zaman verecek?

AKP ve MHP’nin İstanbul seçimlerinin iptali için yaptığı başvuru nedeniyle inceleme başlatan YSK’nin bu hafta kararını vermesi bekleniyor.

CHP'de de gözler YSK'de. Olumsuz bir sonuç beklemediklerini belirten parti kurmayları, sürecin çok fazla uzadığını ve bir an önce sonlanması gerektiğini vurguluyor.

AKP, YSK'ye dokuz iddiadan oluşan bir liste verdi ve araştırılmasını talep etti. Kurul bu dokuz maddeden sekizini kabul etti. Araştırma için ilçe seçim kurullarına beş günlük süre verilmişti. Sadece kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin yaptıkları itiraz reddedildi. 2 bin 732 kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı, zihinsel engelli 21 bin 358 seçmen için kısıtlılık kararı olup olmadığı ve cezaevlerinde oy kullanan 10 bin 290 hükümlünün durumu ise araştırılıyor.

17 BİN KİŞİDEN SADECE ÜÇ KİŞİ

Sözcü'de yer alan haber şöyle:

CHP yetkilileri, YSK'den bu hafta karar beklediklerini belirterek "17 bin engelli seçmenin araştırması tamamlandı sadece üçünün kısıtlı olduğu anlaşıldı. Ancak bu kişiler hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olup olmadığının da araştırılması gerekiyor. Çünkü bir kişinin zihinsel engeli nedeniyle iş ve eylemlerinden sorumlu olmadığına dair kesinleşmiş mahkeme kararı gerekiyor. Eğer mahkeme kararı yoksa oy kullanmasında da bir engel bulunmuyor" dediler.

CHP Genel Başkan yardımcısı Faik Öztrak da, "Seçimlerin üzerinden yaklaşık bir ay geçti. İstanbul’da seçim sürecine ilişkin belirsizlik hala devam ediyor. Sürecin uzaması, ülkemizin ufkunu da karartıyor.Bu belirsizlik artık Türkiye’nin gündeminden çekilmelidir. Kararın artık en kısa sürede verilerek, Türkiye’nin rahatlatılacağına inanıyoruz” dedi.