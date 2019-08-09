Taranta Babu AKP’li belediyeyi tadilata sokturdu!

Oyun Sandalı ekibinden Harun Güzeloğlu'nun yönettiği ve Cansu Fırıncı'nın performansıyla sahnelenen tek kişilik oyun Taranta Babu'ya bir fiili engelleme de AKP'li Gebze Belediyesi'nden geldi. Gebze Belediyesi iki salonunu birden tadilata sokma kararı alırken tadilatın Ekim ayının sonuna kadar süreceği belirtildi.

Oyun Sandalı ekibinden Harun Güzeloğlu'nun yönettiği ve Cansu Fırıncı'nın performansıyla sahnelenen tek kişilik oyun Taranta Babu'ya bir fiili engelleme de AKP'li Gebze Belediyesi'nden geldi.

Gebze Belediyesi iki salonunu birden tadilata sokma kararı alırken çalışmaların Ekim ayının sonuna kadar süreceği belirtildi.

'UYDURUK GEREKÇELERLE OYUN YASAKLANMAK İSTENİYOR'

Oyun Sandalı yaptığı açıklamada Gebze Belediyesi’ni vakit kaybetmeksizin tadilat karar yazısını ve tadilatın fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşmaya çağırdı. "Uyduruk bir gerekçeyle Nâzım Hikmet’in oyununun fiilen yasaklanmasını kabul etmeyeceklerini" söyleyen Oyun Sandalı ekibinin açıklamasında, "Eğer gerçekten tadilat varsa biz kamuoyundan özür dilemeye hazırız, yok değilse Gebze halkı bu zihniyetin tadilatla düzeltilemeyeceğini bir kez daha anlamış olacaktır" denildi.

Oyun Sandalı ekibinin açıklaması şöyle:

"Gebze organizasyonumuzu üstlenen Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'den temsilci bir arkadaşımız, 24.07.2019 tarihinde Gebze Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ile görüştüğünde tadilat planlarının olmadığı, talep edilen tarihte salonların uygun olacağı belirtildi.

Oyun için uygun salonlar Kültür Müdürlüğü tarafından, Gebze Kültür Merkezi 'A' Salonu ve Kardelen Nikah Salonu olarak belirlendi. Salonlar aynı gün gösterildi ve fotoğraf çekilmesine izin verildi. Ertesi gün, yani 25.07.2019 tarihinde de dilekçe resmi makama iletildi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra talebin henüz neden yanıtlanmadığını öğrenmek için giden arkadaşlarımıza, dosyanın 'incelendiği' ve birkaç güne kadar resmi yanıt verileceği söylendi. Resmi yanıt şaşırtmadı. Her ne hikmetse tahsisi istenen iki salon da tadilata sokuluverdi. Aynen Amasya'da, Erzincan'da olduğu gibi arkadaşlarımız alternatif salon arayışlarına başladılar.

Engelleyemezsiniz!

Nâzım Hikmet'in Mussolini faşizmini anlattığı metin kimleri neden bu kadar rahatsız ediyor biliyoruz. Oyunu talep eden Gebze'deki tiyatro dostlarına izleyicilerimize söz veriyoruz; mutlaka sizi Nâzım'ın dizeleriyle buluşturacağız. Biz emekçi halkımızla buluşmaya devam edeceğiz. Siz yasakçı gericilerse tarihin çöplüğündeki yerinizi çoktan aldınız..."

Salonda henüz herhangi bir çalışma yapılmadığı da belgelendi.