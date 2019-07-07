'Tanzim satış nedeniyle intihar etti' iddiası

Antalya Demre'de intihar eden yaş sebze komisyoncusu Yaşar Çalışkan'ın intiharının nedeninin tanzim satışlar olduğu öne sürüldü.

Antalya Demre'de geçtiğimiz hafta yaş sebze komisyoncusu Yaşar Çalışkan evinde intihar etti. Bir süredir ekonomik bunalım içinde olduğu öğrenilen Çalışkan'ın tanzim satışlar nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre, Demre Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Fahri Duran, Yaşar Çalışkan’ın intihar sebebinin tanzim satışlar olduğunu dile getirdi.

Duran, "İstanbul’daki toptancı tanzim satışlarla rekabet edemediği için zarar etti, Demre’deki toptancı alacağını alamadı, borcunu ödeyemedi. Çok yazık oldu, bize bu acıyı yaşatanlar utansın” dedi.