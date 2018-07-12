Tantan, tutuklandığında Adnan Oktar'a destek veren partiyi açıkladı

19 yıl önce Adnan Oktar'a yapılan operasyon sırasında İçişleri Bakanı olan Saadettin Tantan, o dönem Meclis'teki bazı partilerin Oktar'a destek verdiğini söyledi.

Bundan 19 yıl önce 12 Kasım 1999'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik Operasyon düzenlenmiş, Oktar'ın Kandilli'deki evine baskın yapılmıştı. Dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın talimatıyla yapılan operasyonda Oktar'la birlikte 70 kişi gözaltına alındı.

Oktar bu davadan sonra beraat etti, ancak operasyon talimatını veren İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, daha sonra 28 ayrı davayla yargılandı.

Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e konuşan Tantan, “Adnan Hoca beraat ediyor, ben ise kendisine bağlı Bilim Araştırma Vakfı (BAV) ve adamlarının açtığı davalarla yargılanıyorum. Bu tam bir rezaletti. Onları içeriye aldığımda o dönem parlamentodaki siyasi partilerin özellikle Fazilet Partisi vekillerinden bazıları ‘Bunlar iyi çocuklar, bunları bırak' diye üzerime çöktü. Siyaseten baskı yaptılar” dedi.

Tantan, Meclis'te kimsenin haberi olmadan Oktar grubundan üç kişinin gelip kendisiyle görüştüğünü, grubu bu sayede tanıdığını ve operasyon sürecini bu şekilde başlattığını açıkladı.

Tantan, o dönemde DSP, ANAP ve MHP koalisyonunun ANAP'lı bakanıydı.