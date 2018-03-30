Tansu Çiller'in oğlundan güneş enerjisine 400 milyon dolar

Suoz Enerji Grup Üst Yöneticisi Berk Uçuran Çiller, yurt dışındaki iştirakleriyle birlikte güneş enerjisi alanında 10 yılda 400 milyon dolar yatırım yapacaklarını açıkladı.

Eski Başbakan Tansu Çiller'in oğlu Berk Uçuran Çiller, güneş enerjisi alanında 400 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Çiller, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''Türkiye'nin büyümesinin anahtarı güneş enerjisinde'' diyen Çiller, "Bugün yıllık 1 milyon adet güneş paneli üretiyoruz, kapasitemiz 320 megavat. Yurt dışındaki iştiraklerimizle birlikte önümüzdeki 10 yılda 400 milyon dolarlık yatırım ve güneş paneli üretiminde yıllık 800-1000 megavat üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Çiller şöyle konuştu:

"Gayrimenkulde olan yatırımlarımızdan yavaş yavaş çıkıp, güneş sektörüne sermayemizi getirmeye başladık. İş alanlarımız güneş ağırlıklı olacak. Otel grubu olduğu gibi kalabilir ya da oradaki ağırlığımızda bir azalma olabilir ama bundan sonra büyümemizi tamamen güneş enerjisinde yapacağız."