Tansu Çiller: Külliyen hakikat dışı

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Başbakanlık yaptığı dönemde terör tanımını Fethullah Gülen'le tartışıp o yönde yasalaştırdıkları iddiasına ilişkin konuştu.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, "Başbakanlığı döneminde yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği" iddiasına ilişkin konuştu.

Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir kısım görsel medya kuruluşunda yer alan; terör mücadelesinin başarıyla yapılmış olduğu başbakanlığım döneminde, yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia külliyen hakikat dışıdır." dedi.