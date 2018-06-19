Tansu Çiller: Çok gençtik, çok idealisttik...

Başbakanlığı döneminde birçok faili meçhul cinayet yaşanan Tansu Çiller, 'Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik' dedi.

AKP'nin Yenikapı mitingine katılan Tansu Çiller, kendisine yönelen tepkilere ilişkin konuştu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulunan Çiller, Yenikapı mitingi için, "Dün bir partiyi desteklemek üzere gitmedim" dedi. Çiller, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Çok acil refleks gösterilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Bunu kim yapabilir? Karşıda 5 birbirine benzemez ittifakı var. Bir de 6’ncı partiyi (HDP) Meclise sokmaya çalışıyorlar. Bu durumda 5 benzemez, ipi dışarıdan tutanın ipine asılarak hareket edecekler. Bunlar Türkiye’nin acil çözüm bekleyen sorunlarına çözüm üretemezler. Dış güçler, Türkiye’yi paramparça ederler" ifadelerini kullandı.

Çiller, başbakanlığı dönemine ilişkin, "Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik, birçok şeyi kısa zaman içinde yapmak isterken karşımda çok geniş bir cephe buldum. Çok yoğun yıpratma kampanyaları ile karşı karşıya kaldım" diye konuştu.