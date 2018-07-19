Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum

5 Nisan 1994 yılında kendi başbakanlığı döneminde aldığı kararlarla ekonomik krizin tüm yükünü emekçilere çıkaran ve kamu mallarını satan Tansu Çiller, yeni sistemden "umutlu" olduğunu açıkladı.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Çiller, “Özel kesimde çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum” derken, patronlara yeni sistemin faydalarını anlattı.

“Geçmişte cendereden geçmiş ve 5 Nisan’da ekonomik istikrar programı açıklamış bir eski başbakan olarak hem tecrübelerimi hem de bu krizi atlatmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği fırsatlardan ve sunduğu imkânlardan söz etmek istiyorum” diyen Çiller, 5 Nisan'da krizin yükünü emekçilerin sırtına bindirmesini bir başarı öyküsü olarak sundu.

“Krizi aşmada yeni hükümet sistemi çok büyük fırsat veriyor" diyen Çiller, şöyle konuştu:

Daha hükümet yeni kurulmuşken ve henüz sistem oturmadan yapılan değerlendirmeleri ise haksızlık olarak görüyorum.

Bu sistemin oturmasına fırsat vermek lazım. Görülecek ki bu sistem hızla sorunların çözümüne imkân verecek. Sistem hızlı karar almayı gerekli kılıyor, ayrıca Sayın Erdoğan’la birlikte çok güçlü bir liderliğe sahip.

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Türkiye’nin dış borcu 20 milyar dolar, PTT’nin T’sinin satışı ise 40 milyar dolar ediyordu. Bunu yapsak Türkiye rahatlayacaktı. Bu benim hayal projemdi ama yapamadık. Daha sonra PTT’nin T’si satıldı ama Türkiye’nin dişinin kovuğuna yetmedi.

Bu sistemde olsa 1 ayda çıkardı. Çünkü sistem hızlı karar almayı gerektiriyor. Zaten Erdoğan’ın şahsında güçlü bir liderlik var. Şimdiki ekonomik sorunlar aşılır.