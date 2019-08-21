Tank Palet Fabrikası için oturma eylemi

Tank Palet Fabrikası'nın özel sektöre devredileceği iddiaları üzerine Sakarya'da 12 saatlik bir oturma eylemi başladı.

Tank Palet Fabrikası'nın özel sektöre devredileceği iddiaları üzerine Sakarya'da toplanan, aralarında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bazı genel başkan yardımcıları, sendika başkanları ve partililerin de bulunduğu grup, tepki amacıyla 18.00'de 12 saatlik oturma eylemi başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz parçası olan fabrikanın özelleştirme kapsamına alındığını belirten Özkoç, "Bununla ilgili hem CHP hem sivil toplum örgütleri, Harb-İş Sendikası ve Sakarya'nın bütün sendikaları, ayağa kalkarak, 'Hayır biz buna izin vermeyeceğiz.' dediler. CHP, gün batmadan 1,5 saat önce genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, örgütleriyle, Sakarya'daki sivil toplum örgütleri ve sendika başkanlarıyla Türkiye'ye haykırıyor, 'Tank Palet vatandır, satılamaz' diyor" diye konuştu.