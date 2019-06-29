Tanıksız, kanıtsız müebbet hapis cezası

Tunceli'de evinin bahçesinde bulunan tüpün bomba hazırlığı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrenicisi Baran Barış Korkmaz'a mahkemede ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Korkmaz’ın ceza almasına neden olan gizli tanık mahkemede Korkmaz'ın eşkalini bile tutturamadı.

Üniversite öğrenicisi Baran Barış Korkmaz, mahkemede eşkalini dahi veremeyen gizli tanığın ifadesiyle 59 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ailesi ve avukatları adil bulmadıkları cezayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Ayrıca Akın Birdal, Sezgin Tanrıkulu, Meral Beştaş ve Eren Keskin ile görüşen aile İHD ve milletvekilleri ile birlikte konuyu TBMM’ye taşımaya hazırlanıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisiyken Tunceli’nin Pertek ilçesindeki ailesini ziyarete gelen Baran Barış Korkmaz (27) burada gözaltına alınarak tutuklandı. Korkmaz’ın tutuklanma gerekçesi ise polislerin komşularının evine yaptığı baskında buldukları bir adet tüp. Korkmaz’ın ceza almasına neden olan gizli tanık mahkemede eşkalini bile tutturamadı.

MÜEBBET + 23 YIL

Bahçede bulunan tüpün bomba hazırlığı için bahçeye getirildiği üzerine yapılan ihbar sonucu polisler, eve baskın düzenledi. Baskında ev sahibi, Baran Barış Korkmaz ile birlikte 3 kişi gözaltına altındı. Gözaltına alınanlardan sadece Korkmaz, ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı. Korkmaz, tutuklu yargılandığı dosyada 2 buçuk yıl sonra ağırlaştırılmış müebbet, yanı sıra 23 yıl ceza aldı. Korkmaz’ın cezasını onaylayan mahkeme, dosyayı Erzurum İstinaf Mahkemesine gönderdi.

OPERASYONU YÜRÜTEN ASKER VE POLİSLER ‘FETÖ’DEN TUTUKLU

Korkmaz’ın tutuklanması ve ceza almasına neden olan Elazığ istihbaratındaki yüzbaşı ile Pertek ilçe Emniyet Müdürü, şu anda ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında tutuklu.



'KARDEŞİM SUÇSUZ'

Kardeşi Baran’ın ilçede sevilen ve sayılan biri olduğunu söyleyen Sema Korkmaz, “O bir karıncayı bile incitmezdi. Kürt kimliğinden dolayı hedef haline getirip tutukladılar. Kardeşimin tek suçu Kürt olmasıdır. Türkiye gençlerini cezaevine atarak ömürlerini çürütüyorlar. Hak etmediği bir cezayı aldı. Devletten adalet istiyorum. Suçsuz yere ceza alan kardeşimin bir an önce tahliye edilerek, hukuksuzluğun giderilmesini itiyorum. Bütün gençlerimiz ya cezaevinde ya da yurtdışına çıkmak zorunda kaldı. Biz adalet istiyoruz” dedi.

Abla Sema Korkmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Baran Barış tutuklandığı süreçte ona yakın bir koğuşta bulunan bir istihbaratçı cezaevinin revirinde kardeşimi görüp arkasından ‘bu çocuğa da yazık oldu gencecik hiçbir suçu yok olayı biz Tunceli istihbaratıyla birlikte düzenledik’ demiş. Kardeşim anneler gününde tutuklandı ve bu tarih bizim için, annem babam için bu gün artık. Babam Baran, ‘ Barış’ ismini Türk Kürt kardeşliği ve birlikteliği için barış olsun diye verdi. ‘Hem Baran hem Barış olsun dedi ama bizler için öyle olmadı. Şu an gündemde kapatılan DGM karalarının bozulduğunu görüyoruz. Serhat Tugan için adalet yıllar sonra geliyor. FETÖ’cü polisler savcı ve hakimlerin verdiği kararlar bozuluyor, 12 Eylül döneminde kurulan mahkemelerden daha ağır kararlar veriliyor. Baran Barış bunun tek örneği değil. Murat Ergen, İrfan Top gibi böyle yüzlerce genç var. Kumpaslarla içeri alınan gencecik çocuklar ve ailelerinin sesini duyun istiyoruz. Adalet gecikmeden hemen şimdi lazım bize. Bu korkunç kararları lütfen duyurun sesimiz, olun sessiz kalmayın. Baran yaşındaki bir üniversite öğrencisi ne yapmış olabilir ki 59 yıl ceza verilir? Ailesi olarak biz bu soruya cevap bulamıyoruz. Lütfen bu soruyu daha çok soralım. Baran ve Baran gibi siyasi tutukluların sesi olalım. Onları hapishanelerde unutmayalım. Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı çıkıp yargı reformundan, ifade özgürlüğünden söz ediyorlar, ‘Baran Barış Korkmaz neden 59 yıl ceza aldı?’ diye sormanın tam zamanı!.. Özellikle altını çizmek istiyorum: Kardeşimin mezun olmasına sadece 1 ay gibi kısa bir süre vardı ve yaklaşık 3 yıl gibi uzun bir tutukluluk sürecinden sonra ceza kararı verildi. Bu süreçte kardeşimin hem eğitim hakkı hem de özgür yaşam hakkı gasp edildi. Bu süreçte tutuksuz yargılanmış olsaydı şu an çoktan mezun olmuştu. Cumhurbaşkanının ve Adalet Bakanın duyurmuş olduğu yargı paketinde uzun tutukluluk sürelerine ve ifade özgürlüğüne vurgu yapılıyor. Yargı paketinden beklediğimiz kesinlikle af değil af istemek suçlu olduğunu kabul etmektir. Bizim sadece bir talebimiz var o da adil yargılamadır. Kaldı ki kardeşimin olay günü nerede ne yaptığı tanıklarıyla uçak biletiyle ispatlandı. buna rağmen tutuklanıp müebbet+23=59 yıl aldı. Üzerine atılı bomba sakladığı iddiasına gelince, bombanın bulunduğu bahçe sahibi göz altına alınıp bırakıldı. Bombanın hazırlandığı iddia edilen pansiyonda müdürünün beyanına göre dışarıdan hiç kimse öğrenci dışında hiç kimse gelip kalamaz. Müdür, ‘Baran Barış Korkmaz burada kalmadı’ demesine ve pansiyonun kamera görüntüleri alınmasına rağmen lehteki bu deliller dosyaya dahil edilmedi.Lehimize olan tanıklar telefon kayıtları uçak bileti hiçbir şey dikkate alınmazken, kardeşimin eşgalini bile tarif edemeyen gizli tanığın tutarsız çelişik ifadeleriyle karar verildi. Gizli tanık mahkemede Barının yaşını kilosunu boyunu tamamen yanlış söyledi.Bombanın bulunduğu bahçeyi yanlış tarif etti. Adalet istiyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Duyarlı kamuoyundan destek bekliyoruz”

