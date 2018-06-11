TANAP yarın açılıyor

Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP'ın açılış töreni 12 Haziran'da Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı üç yıldır süren Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışı için salı günü tören düzenlenecek.

TANAP ile Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınması hedefleniyor.

Eskişehir'de 12 Haziran Salı günü (yarın) düzenlenecek TANAP'ın açılış törenine, devlet ve hükümet başkanları ile enerji bakanları, enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılacak.

TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçecek.

Toplam uzunluğu bin 850 kilometre olan TANAP, Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinde son bulacak ve bu noktadan Avrupa ülkelerine doğalgaz aktaracak TAP Doğalgaz Boru Hattı'na bağlanacak.