Talim Terbiye Kurulu başkanı: Üniversiteye giriş sınavı kaldırılmalı

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, 2-3 yıl içinde üniversiteye giriş sınavlarının kaldırılmasını istediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, sonuç değerlendirme sınavlarının toptan kaldırılmasını savunarak, “2-3 yıl içinde üniversite sınavı kalkar diye ümit ediyorum” diye konuştu.

Zonguldak'ta konuşan Durmuş, "Esas ümidimiz TEOG gibi bir takım sınavların, yani sonuç değerlendirme sınavlarının, öğrencileri bir yere sokmak veya bir yerden atmak noktasında iş gören ve bunun dışında hiçbir şeye yaramayan sınavların toptan kaldırılmasını sağlamamız lazım” dedi.

2-3 yıl içinde üniversite sınavının kalkacağını ümit ettiğini söyleyen Durmuş, sözlerine şöyle devam etti:

SINAVSIZ LİSEYE AKTARIM

“Geçiş sınav sistemi dediğimiz sistemi yeniden yapılandırdık. İlkokul 1,2,3’de zaten sınav yoktu biliyorsunuz. Bazı sınıf öğretmenlerimiz sınav yapıyor olsalar bile çocuklara test çözdürüyor olsalar bile Allah onları affetsin. Biz bunu zinhar ve keskin bir dille kaldırdığımızı ilan ettik. Gelecek sezon 1-2-3 ve 4’de sınav olmayacak, olmamalıdır da zaten. Öğretmenimiz birçok yerde 30’dan az sınıflarda muhatap olamayan yerlerde gerekli telafileri yapmak suretiyle bunu yapacak. Dolayısıyla 1-2-3 ve 4’de ölçe değerlendirme sınav sistemi ile alakalı meseleyi olamamakla suretle kesin çözdük. Ortaokulda da bu sene TEOG’da yeni bir sistem uygulamakla birlikte sınavı kaldırdık. Yani yüzde 10’luk okul beni ilgilendirmiyor. Şu anlamda ilgilendirmiyor geride kalan yüzde 90’da benim öğrencilerimin yüzde 90’ı var zaten orada daha büyük bir kitleye hizmet etmiş durumdayım. Sınavsız bir şekilde artık liseye aktaracak duruma geldik.

'BÜTÜN ÖĞRENCİLERİ KARŞILAYACAK OKUL VAR'

Geriye kalan yüzde 10’la ilgili sorunumuzu da ki o sınav benim gözüm bir sorundur hala o sorunu da en yakın zamanda çözmek suretiyle onu da halledeceğiz. Ondan sonra gelecek üniversite sınavına nasipse 2-3 yıl içinde üniversite sınavı kalkar diye ümit ediyorum. Çünkü bizim şu anda zaten talepten fazla arzımız var. Yani diyelim biz bu sene 1 milyon 250 bin öğrenci mezun ettiysek o öğrencilerin tamamı bile girse üniversiteye bunu karşılayabilecek miktarda okulumuz var. Sorun burada sadece matematikçilere düşüyor. Matematikçilerin yapması gereken şey bir dağılım sorunu bir oyun teorini uygulamak suretle çözecekler. Biz ne garip insanlarız ya çocuklara ne yapıyoruz şimdi inovasyon eğitimi veriyoruz yani yenilikçilik eğitimi biz kendimiz yenilikçi değiliz ki biz dağılım problemini çözmemişiz akıllı ol, yaratıcı ol diyoruz."