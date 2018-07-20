Taksim'deki Sacre Coeur, Süryani Katolik Kilisesi Vakfı'na tahsis edildi

İstanbul Taksim'deki Sacre Coeur (Kutsal Kalp) Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi Vakfı'na 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Vakıflar Meclisi'nin aldığı kararla, genel müdürlüğün idaresindeki kilise, sinagog gibi ibadethanelerin dini vakıflara bedelsiz olarak tahsisinin önü açıldı.

Karar kapsamında ilk olarak İstanbul Taksim'deki Sacre Coeur (Kutsal Kalp) Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi Vakfı'na 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Azınlıklarla ilgili müspet anlamda yaptığımız bütün düzenlemeler Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı anlamında da olumlu sonuçlar doğuruyor" dedi.

İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Zeki Basatemir de alınan kararla çok mutlu olduklarını belirterek, "Protokolü imzalarken hem mutluluktan hem de geçmişi düşünüp nostaljiden duygulandım. Kiliseyi 21 yıl önce Hazineden almış, sevinmiş, 2003'te kaybedince de üzülmüştük. Şimdi çok sevinçliyiz. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.